Marieta Żukowska udzieliła wywiadu, w którym zdobyła się na zaskakujące wyznanie. Aktorka wyjawiła bowiem, że niedawno po raz pierwszy wyszła za mąż. Kim jest ukochany gwiazdy? Niektórzy mogą go kojarzyć.

Łukasz Barczyk to ceniony reżyser i scenarzysta znany z takich produkcji jak "Hiszpanka" czy "Soyer". Co ciekawe, para miała okazję nawet ze sobą współpracować przy jednym z ostatnich filmów artysty.

Widzowie mogą jednak kojarzyć mężczyznę nie tylko ze względu na jego dorobek artystyczny. Reżyser przed laty spotykał się bowiem z Mają Ostaszewską. Para miała okazję nawet pojawić się razem "na salonach", co nie umknęło uwadze fotoreporterów.

