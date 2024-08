Spełniła marzenie. Swoim szczęściem podzieliła się z fanami

Marieta Żukowska zyskała popularność dzięki serialom "M jak miłość" oraz "Barwy szczęścia". W 2019 roku aktorka rozwiodła się z Wojciechem Kasperskim, który jest ojcem jej córki. Niedawno zdradziła, że w 2023 roku ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. 42-latka nie chce zdradzać, kim jest jej nowy wybranek, jednak na Instagramie od czasu do czasu pokazuje urywki swojego życia codziennego.

