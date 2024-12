Wzięła cichy ślub. Tylko patrzcie na rajstopy

"To, co nas spotkało: miłość i przyjście na świat synka, bardzo nas 'uziemiło'. Cały nasz wysiłek zamyka się w piękną historię i dlatego cieszymy się tym wspaniałym momentem w życiu" – powiedziała jurorka "Top Model" w wywiadzie dla magazynu "Pani".

Teraz Sokołowska poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że wzięła ślub z ukochanym . Wszystko wskazuje na to, że ceremonia była bardzo kameralna. Na jaką suknię postawiła reżyserka pokazów mody?

W jej przypadku nie ma mowy o pompatyczności. Katarzyna Sokołowska wyróżnia się doskonałym gustem i znajomością trendów. Z powodzeniem łączy minimalizm z elementami modnej ekstrawagancji. Oczywistym było zatem, że nie zdecyduje się na typową suknię ślubną, podobną do setek innych.

Ale na tym nie koniec. Gwiazda TVN "podkręciła" ślubną stylizację za sprawą białych, koronkowych rajstop , które w ostatnich sezonach ponownie podbiły trendy. W przypadku połączenia ich z prostą kreacją nie ma mowy o przaśności czy przesadzie. Look uzupełniły pantofelki Mary Jane na obcasie typu klocek. Wszystkie elementy współgrały ze sobą idealnie, tworząc wyważoną mieszankę między nowoczesnością a stylem retro.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!