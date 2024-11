Biją na głowę jeansy "skinny". Sokołowska nosi je na okrągło

Świat mody nie ma przed nią żadnych tajemnic. W końcu funkcjonuje w nim już od trzech dekad. Nie zaskakuje zatem fakt, że Katarzyna Sokołowska jest zaznajomiona z wszystkimi najświeższymi trendami i z powodzeniem wplata je do swoich codziennych stylizacji.

Ostatnio zaprezentowała się w spodniach, które pokochała już wiele miesięcy temu i wygląda na to, że nie ma zamiaru z nich rezygnować. Mowa o charakterystycznym modelu jeansów, który niemalże całkowicie wyparł rurki . Reżyserka pokazów mody i jurorka programu "Top Model" pochwaliła się stylizacją z modnymi spodniami w roli głównej na Instagramie. Jej profil obserwuje aż 400 tys. użytkowników platformy.

Katarzyna Sokołowska ubrała się w ciemnoniebieskie jeansy z bardzo szerokimi nogawkami . Modny fason wide leg został dodatkowo urozmaicony za sprawą wywiniętych nogawek (to mikrotrend, który zyskuje na popularności). Jurorka "Top Model" udowodniła, że nawet tak casualowy element garderoby można wystylizować szykownie. Do modnych jeansów dobrała bowiem czarny żakiet.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!