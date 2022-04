Wzięła ślub pod presją. Od początku wiedziała, że to błąd

Zmiana strategii

Bliscy dopytywali, kiedy ślub, ale im dłużej trwał ten związek, tym Agnieszka miała coraz więcej wątpliwości. – Marek nie jest typem "ogarniacza", wywiązuje się ze swoich obowiązków w pracy, ale w domu najchętniej nic by nie robił, przynajmniej tak było ze mną. Wiele razy o tym rozmawialiśmy, to jednak nic nie dawało albo dawało na jakiś czas. Do tego doszły też inne rzeczy, np. podział pieniędzy. Marek zarabiał więcej ode mnie, a chciał, żebyśmy wszystkim dzielili się po połowie i nic nie było go w stanie przekonać, że to nie jest do końca sprawiedliwe – tłumaczy Agnieszka.