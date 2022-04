Rosjanka i Ukrainka zjednoczyły siły. Przez gotowanie pomagają ukraińskim rodzinom

– Co jest bardziej ludzkie niż wspólne gotowanie i dzielenie się jedzeniem? Ukraina to fascynujący kraj, z czego nie wszyscy dotąd zdawali sobie sprawę, poprzecinany polami oraz pełen ludzi, którzy gotując, korzystają z przepisów swoich dziadków. Musimy zareagować, zanim utracimy zbyt dużo. To, co rozgrywa się teraz w Ukrainie, to tragedia. Proszę, pomóżcie nam – apeluje Olia Hercules w rozmowie z WP Kobieta.