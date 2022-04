Magda Mołek skąpana w słońcu. Fanki ślą jej podziękowania

Magda Mołek wspiera kobiety

Dziennikarka w swoim niespełna dwuletnim formacie internetowym skupia się przede wszystkim na rozmowach z kobietami. Mołek nie ukrywa, że to właśnie one fascynują ją najbardziej. 45-latka często porusza temat feminizmu i zachęca kobiety do poszukiwania swojej własnej prawdy życiowej. - To moja misja - powtarza.