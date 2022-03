Z Charkowa uratowano osiem kangurów. Zobacz rozczulające nagranie z ewakuacji zwierząt

Zwierzęta również cierpią przez wojnę

Osobną kwestią jest także los egzotycznych gatunków, przebywających do tej pory w specjalnych rezerwatach. Europejskie organizacje działające na rzecz zwierząt robią wszystko, by uratować im życie i przewieźć w bezpieczne miejsce. Przykładowo poznańskie Zoo zdecydowało się przyjąć do siebie lwy, w ostatniej chwili wywiezione z Kijowa.