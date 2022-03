Stepan jest bezpieczny. "Najsłynniejszy kot Ukrainy" wyjechał z Charkowa

"Wojna zawitała do naszego domu"

"24 lutego wcześnie rano spaliśmy w domu. O 5.00 dał się słyszeć jakiś wybuch, nawet nie rozumiałam, co to takiego" - wspomina dzień wybuchu wojny Anna na profilu Stepana. - "Po chwili, pół godziny później nastąpiły kolejne wybuchy, zadrżały szyby. Zerwałam się i zrozumiałam, że dzieje się coś strasznego! Atak i ostrzał Charkowa (zwłaszcza północnej Sałówki, gdzie mieszkamy). Zdaliśmy sobie sprawę, że wojna zawitała do naszego domu" - dodaje.