"Szukają jakiejkolwiek pracy, na cito". Ukrainki układają sobie życie w Polsce

W Polsce nie brakuje inicjatyw, które mają ułatwić Ukrainkom z dziećmi znalezienie pracy. Jedną z nich jest portal nana.wioski.co. To miejsce, które ma pomóc ukraińskim kobietom podjęcie pracy jako opiekunka. Pomysł jest taki, że ukraińska mama może do pracy przyjść ze swoim dzieckiem. Wszystko po to, aby rodzina po tylu przeżyciach nie musiała się rozdzielać. - Tylko w pierwszym dniu uruchomienia portalu około 50 rodzin zadeklarowało się jako poszukujące opiekunek, które mogłyby przychodzić do pracy z własnymi dziećmi. Jest to niebywale empatyczne i ułatwiające start w nowym kraju. Nie wszystkie ukraińskie maluchy są gotowe, by pójść do żłobka czy przedszkola. To jest całkowicie naturalne, że po tylu przejściach chcą być blisko mam - wyjaśnia Paulina Rożenek.