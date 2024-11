Z "CKM-u" do Collegium Humanum. "Błyskotliwa" kariera Aleksandry Fajęckiej

Role w serialach "Klan", "Na dobre i na złe", "Adam i Ewa" czy "Złotopolscy" dostała jeszcze jako uczennica liceum na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych. Później - już jako studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim - wygrała casting do programu "Muzyczna winda". Została też prowadzącą "Discostacji".

Po pięciu latach jej małżeństwo z Tobiasem Solorzem przeszło do historii. Nie brakowało wtedy głosów, że mimo rozpadu związku, spełnił on swoją funkcję i pomógł Fajęckiej umocnić pozycję w branży oraz osiągnąć sukces zawodowy.

W marcu 2020 roku Aleksandra Fajęcka pojawiła się na uroczystej gali Top Polish Brands i otrzymała statuetkę. To wówczas media obiegły zdjęcia, na których pozuje w towarzystwie Ryszarda Czarneckiego - obecnego na wydarzeniu w roli prezydenta Konwentu Collegium Humanum.

Tego samego wieczora premierę miała książka "Zwykli, niezwykli. Historie biznesowe ludzi sukcesu i polskich marek". W środku znalazły się wywiady m.in. z rektorem Collegium Humanum Pawłem C., a także... Aleksandrą Fajęcką.

Kiedy "Newsweek" po raz pierwszy przyglądał się sprawie Collegium Humanum, Aleksandra Fajęcka była rzecznikiem prasowym uczelni. Nieoficjalnie miała też doradzać w kwestiach marketingu oraz mediów, a następnie pośredniczyć w poszukiwaniach pomocy prawnej dla Pawła C. Towarzyszyła mu też w trakcie spotkania w renomowanej warszawskiej kancelarii.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl