Z czym się nie rozstajesz?

Ona także od razu zwróciła uwagę na to, że LG gram Style wygląda szalenie elegancko i profesjonalnie. – Wyobraź sobie, że idę do danej firmy pierwszy raz i muszę wyciągać z torebki tego mojego starego, obdrapanego laptopa. Przecież to tak, jakbym chodziła w poplamionej marynarce! Ten służbowy to trochę obciach i gdybym mogła go zmienić na coś innego, to na pewno wybrałabym taki nowoczesny, kobiecy design. W końcu jak cię widzą, tak cię piszą! – wyjaśniła mi Anka.