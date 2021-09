Z gali wyszła na boso. Serialowa "księżna Diana" miała dosyć niewygodnych szpilek

Jest taka, jak my wszystkie

Na gali "GQ", podczas której przyznano nagrody najbardziej wpływowym mężczyznom na świecie, Emma Corrin miała na sobie czarną, prześwitującą suknię do ziemi z wiązaną pod szyją kokardą oraz dopasowane pod kolor kreacji szpilki, które po kilku godzinach postanowiła po prostu zdjąć. Choć z początku wzbudziło to zainteresowanie obecnych na ceremonii fotografów, którzy przed wejściem do Tate Modern dosłownie rzucili się na nią z aparatami, Emma została prawdziwą bohaterką wszystkich kobiet. Tym, co zrobiła, pokazała, że nie ma żadnego obowiązku, by męczyć się na siłę w niewygodnym obuwiu.