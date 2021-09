76-letnia Helen Mirren w cekinowej sukni. Aktorka zachwyciła na festiwalu w Wenecji

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji to jedno z najważniejszych wydarzeń branży filmowej. W tym roku gwiazdy, aktorzy i reżyserzy zjeżdżają do Włoch, aby celebrować powrót świata filmu do życia, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią. Na czerwonym dywanie zagościły już: Penélope Cruz, Kirsten Dunst, Georgina Rodriguez oraz Helen Mirren.