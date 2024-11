Jej przeboje "Motylem jestem" oraz "Wymyśliłam Cię" do dziś śpiewa cała Polska. Piosenkarka zachwycała fanów przepiękną, aksamitną barwą głosów. W 2011 r. odcisnęła nawet swoją dłoń w Alei Gwiazd w Opolu . Nic dziwnego, że nawet po wielu latach po śmierci artystki, wielbiciele wciąż o niej pamiętają, czemu dają wyraz, odwiedzając jej grób.

Wydawać by się mogło, że cmentarz to ostatnie miejsce, gdzie pojawiliby się złodzieje. Niestety w rzeczywistości okazałe znicze i wiązanki stanowią dla nich nie lada gratkę. Podobnie jest z drogocennymi przedmiotami, które wielbiciele gwiazd zostawiają na ich grobach. Okazuje się, że z nagrobku Ireny Jarockiej regularnie giną tego typu przedmioty .

Niewiele osób wie, że Irena Jarocka przez kilka lat mieszkała w Paryżu. Artystka poznała tm niejakiego Jean-Louisa, który cierpiał na schizofrenię. Gwiazda uwielbiała spędzać z nim czas. On zresztą też był nią zauroczony.

Niedługo potem gwiazda postanowiła wrócić do Polski. Niestety jej przyjaciel niedługo potem popełnił samobójstwo.

