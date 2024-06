Z kortu prosto na ulicę. Jak gwiazdy interpretują trend "tennis core"?

Plisowane spódniczki, koszulki polo, wysokie skarpetki i sportowe buty nie są już zarezerwowane wyłącznie dla profesjonalnych tenisistów. Dziś te elementy stylizacji z powodzeniem królują na ulicach, wpisując się w miejski szyk.

Według amerykańskich mediów "tennis core" został ogłoszony "it-trendem" roku 2024. Wiele polskich i zagranicznych marek zdecydowało się połączyć modę uliczną z charakterystycznymi elementami odzieży sportowej. W ten sposób z łatwością możemy wystylizować modowe kreacje, w których poczujemy się komfortowo, a jednocześnie bardzo na topie. Trend ten balansuje na granicy trendów "old money" czy "rich girl", jednak w tym przypadku nie wymaga on posiadania konta w zagranicznym banku.

Dlaczego "tennis core" stał się modny właśnie teraz?

Tennis core czerpie inspirację z klasycznych strojów tenisowych z lat 70. i 80., przywołując uczucie nostalgii i elegancji minionych czasów. Jest to styl uniwersalny, który sprawdza się zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje, dzięki czemu zyskuje szerokie grono zwolenników. Ubrania w stylu tennis core są wygodne i przewiewne, idealne na ciepłe dni, a sportowe kroje zapewniają swobodę ruchów.

Mimo sportowego charakteru styl ten emanuje elegancją i klasą. Popularność "tennis core" jest dodatkowo napędzana przez celebrytów i influencerów m.in. przez Hailey Bieber czy Gigi Hadid. Styl wnosi do mody powiew świeżości i lekkości, szczególnie ceniony w letnich miesiącach, dzięki jasnym kolorom i prostym krojom.

Gigi Hadid w szarej koszulce polo z kołnierzykiem © Instagram.com | gigihadid

Oprócz tego trend ten zyskuje na popularności w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, gdzie hashtag #tenniscore zbliża się do miliona wyświetleń. Trend ten wpisuje się w szerszy nurt dopasowywania ubioru i dodatków do stylu życia, wyglądu i zainteresowań, co przejawia się w popularności takich hashtagów jak #cottagecore czy #gardencore.

2024 rokiem sportu

Chociaż trend ten pojawił się już pod koniec 2022 roku, to właśnie teraz osiąga swoją kulminację. W tym roku powracają Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, a pod koniec maja rozpoczął się prestiżowy turniej tenisa French Open 2024, a to oznacza, że projektanci od razu zrozumieli, że warto wykorzystać ten ruch i pokazać, jak w codziennym życiu można połączyć modowe trendy z ubraniami, które decydują o komforcie i swobodzie ruchów, które potrzebne są na korcie.

Do tego dzięki Idze Świątek, która stała się najlepszą tenisistką na świecie, Polacy jeszcze bardziej zaczęli interesować się tą dyscypliną sportu, a blogerki modowe postanowiły zacząć stylizować się podobnie jak mistrzyni.

Nie można nie wspomnieć o najnowszym filmie Luki Guadagnino, "Challengers" w którym główną rolę zagrała Zendaya. W filmie rywalizacja sportowa przeplata się z namiętnością, a Zendaya, Josh O'Connor i Mike Faist tworzą niezapomniane kreacje aktorskie. Kostiumy od JW Andersona dodają filmowi wyjątkowego charakteru, a estetyka "tennis core" przeniosła się z ekranu na czerwony dywan dzięki Zendayi i jej styliście, Lawowi Roachowi, którzy podczas promocji filmu zaprezentowali świeże spojrzenie na modę inspirowaną tenisem.

Aktorka, promując najnowszą produkcję, w której wystąpiła, często widywana jest w sportowych bluzach, białych tenisówkach i plisowanych spódnicach - są to jedne z najbardziej charakterystycznych elementów trendu "tennis core".

Zendaya w looku ze sportowym sznytem © East News | ULRA, REES

Charakterystyczne elementy trendu "tennis core"

Mówiąc o trendzie "tennis core" pierwsze co przychodzi nam na myśl, to oczywiście plisowane mini spódniczki. To one są kwintesencją tego stylu i łączą w sobie elegancję oraz swobodę ruchów. Charakterystyczne plisy dodają lekkości i gracji, a długość do połowy uda podkreśla nogi.

Hailey Bieber w sesji promującej ubrania w stylu "tennis core" © Instagram.com | haileybieber

Klasyczne kolory, takie jak biel, granat czy pastele, ułatwiają tworzenie różnorodnych stylizacji, ale coraz częściej pojawiają się też odważniejsze barwy i wzory. Plisowane spódniczki to element uniwersalny, idealny zarówno na kort, jak i na co dzień. Świetnie komponują się z polówkami, T-shirtami czy swetrami, tworząc stylowe i wygodne zestawy.

Plisowane spódniczki można nosić do zwykłych T-shirtów, sportowych bluz czy koszulek polo © Instagram.com | osipowiczka

Polówki i T-shirty z kołnierzykiem to kolejny podstawy element stylizacji "tennis core". Podobnie jak plisowane spódniczki łączą wygodę z klasycznym wyglądem. Ich jednolite kolory (biel, granat czy szarości), dodają elegancji i świeżości każdej stylizacji. Uniwersalność tych elementów pozwala na łatwe dopasowanie ich z innymi częściami garderoby, tworząc zarówno codzienne, jak i bardziej formalne zestawy.

Koszulki polo w standardowe biało-granatowe paski można nosić do szortów, prostych spódnic czy modeli w plisy. Dodatkowo świetnie sprawdzą się zarówno w bardziej formalnej wersji do białych szpilek, tak jak zaprezentowała do Jessica Mercedes, lub casualowego looku z białymi tenisówkami. Klasyczne kroje i wysokiej jakości materiały polówek gwarantują komfort i trwałość, a subtelne detale, takie jak kontrastowe lamówki czy delikatne wzory, dodają charakteru, zachowując jednocześnie minimalistyczny wygląd.

Jessica Mercedes w stylizacji "tennis core" © Instagram.com | jemerced

Niektóre it-girls decydują się na bardziej szalone wersje kolorystyczne i na co dzień wybierają koszulki z kołnierzykiem w czerwonych, różowych czy żółtych odcieniach. Tak było np. w przypadku Julii Wieniawy, która przed lotem została przyłapana przez paparazzi w żółtej koszulce polo, jeansach i oversizowej kurtce.

Julia Wieniawa w żółtej koszulce polo w paski © Instagram.com | juliawieniawa

Czapki z daszkiem, które wykonane są z lekkich i przewiewnych materiałów, to nieodłączny element stylu "tennis core", który idealnie sprawdza się w słoneczne dni, chroniąc przed słońcem i dodając sportowego charakteru. Świetnie nadają się na uzupełnienie zarówno tych sportowych jak i bardziej eleganckich stylizacji.

Ania Lewandowska bez problemu łączy eleganckie marynarki z czapkami z daszkiem i sportowymi butami © Instagram.com | annalewandowska

Białe tenisówki o klasycznym kroju to kolejny dodatek, o którym nie można zapomnieć, uzupełniając stylizację w trendzie "tennis core". Oprócz nich warto sięgnąć po długie skarpetki lub te z subtelnymi wzorami. Są nie tylko praktyczne, ale także stanowią ciekawy akcent modowy.

Oprócz czapek z daszkiem "Lewa" często sięga po długie, białe skarpetki i tenisówki © Instagram.com | annalewandowska

Stylizacje na kort tenisowy kojarzą się z plisowanymi spódniczkami, koszulkami polo, crop topami, bluzami, sukienkami, sneakersami i czapkami z daszkiem. Jednak styl ten idzie o krok dalej, dodając do sportowego charakteru nutę luksusu i elitarności. Zamiast tradycyjnych frot na nadgarstki, stawia na biżuterię, taką jak perły, złote naszyjniki czy okazałe kolczyki.

Tenis, podobnie jak żeglarstwo czy golf, to sporty historycznie kojarzone z elitą społeczną. Styl "tennis core" czerpie z tej tradycji, dodając biżuterię do sportowych strojów, aby podkreślić luksus i przywileje związane z tym sportem. Nie musisz być znawcą tenisa, aby cieszyć się tą estetyką - to raczej sposób na wyrażenie siebie poprzez modę, niezależnie od narzuconych schematów. Tenis przestaje być zarezerwowany dla wyższych sfer, a elity tracą swoją wyłączność.

"Tennis core" modny jest nie tylko na karcie, ale również w miejskiej dżungli © fot. Instagram | majamalnar

Przy stylizacjach "tennis core" warto szukać inspiracji nie tylko wśród influencerek, ale także marek modowych, które od lat związane są z tenisem. Wystarczy przyjrzeć się starym kampaniom Lacoste czy Ralpha Laurena, zdjęciom księżnej Diany z wolnych chwilach, lub Marii Sharapovej u szczytu kariery. Fascynację tą dziedziną sportu można odnaleźć również w archiwalnych kolekcjach Chanel, Miu Miu, Diora czy Hermesa.

