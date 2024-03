Włożyła koronkowy kostium. Zdjęcia z sesji wbijają w fotel

Ostatnio pisałyśmy o jej lateksowym stroju, w którym promowała singiel "Granica" , jeszcze wcześniej zadała szyku na evencie, gdy wkroczyła w "nagiej sukience". Teraz Julia Kamińska pochwaliła się ujęciami z sesji zdjęciowej. Aktorka zaszalała ze stylizacją. Pokryła się koronką, zaczesała włosy do tyłu i... pozowała do zdjęć.

Czy "naga sukienka" ma konkurencję? Zarówno polskie, jak i zagraniczne gwiazdy coraz chętniej sięgają po transparentne elementy garderoby. Stylizacja Kamińskiej to dowód na to, że moda na prześwity trwa w najlepsze

Wygląda na to, że koronki na dobre powróciły do łask. Spod koronkowego kostiumu, który włożyła Julia Kamińska, widać było cielisty biustonosz oraz zabudowane majtki w czarnym kolorze. Wpadka? Nic z tego! Okazuje się, że w prześwitującym kombinezonie można wyglądać elegancko i zmysłowo - bez wulgarnego efektu.

Postawiła na czarny total look, ale o nudzie nie ma mowy. Pod najnowszym postem na profilu aktorki na Instagramie posypały się komentarze. Nie zabrakło ciepłych słów. " Skojarzyłam to zdjęcie z moją ulubioną aktorką Sharon Stone" - napisała jedna z internautek. Julia Kamińska pokazała swoją drapieżną odsłonę? Trzeba przyznać, że zdjęcia wbijają w fotel.

