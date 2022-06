Feminizm i gender równe nazizmowi? Takie bzdury znajdziemy w podręczniku do nowego przedmiotu

- Mam transpłciowego syna i kocham go miłością bezwarunkową. Mój syn taki się urodził i to nie jest żadna choroba, jak wiele osób uważa. Bolesne jest sprowadzanie przez takie rzeczy ludzi do roli przedmiotu. Boli mnie brak chęci zrozumienia, że to nie jest żadna ideologia tylko człowiek. Jako mama mogę jedynie kochać swoje dziecko i zrobić co w mojej mocy, żeby było szczęśliwe - w świecie pełnym ignorancji oraz ocen, wynikających z ludzkich ograniczeń i strachu - przyznaje Katarzyna Szuder.