Dwie godziny WF-u z rzędu, zajęcia od 14 do 20. "Te dzieci nie są na coś takiego gotowe"

- Plan zajęć lekcyjnych został ułożony tak, aby nie łączyć moich zajęć w tzw. bloki. W związku z tym dwa razy w tygodniu będę musiała dojeżdżać ok. 70 km do drugiej pracy, spod Warki do Warszawy. Oznacza to, że przy obecnych cenach paliwa, by w ogóle dojechać do pracy, będę musiała wydać praktycznie całą pensję - stwierdza Agnieszka.