Wyrzucili go z Sejmu. Zobaczyli, co ma na koszulce

Na jego czarnym T-shircie można było zauważyć m.in. krzyż celtycki, który uważany jest za międzynarodowy symbol rasizmu. Oprócz tego na ubraniu widniał także skrót NOP (przyp. red. Narodowe Odrodzenie Polski), odnoszący się do organizacji nacjonalistycznej działającej w Polsce od 1981 r.

Strój mężczyzny zauważyła przewodnicząca komisji, Dorota Łoboda. To właśnie ona poprosiła Straż Marszałkowską o wyprowadzenie go z sali.

