Przeprowadził raport ws. aborcji. W szpitalu nie było dokumentacji

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu po skardze 38-letniej mieszkanki Warszawy, która aborcję musiała wykonać za granicą, orzekł, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego.

O przypadki braku dostępu do legalnej aborcji (gdy życie lub zdrowie kobiety jest zagrożone) OKO.press zapytało Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, który objął to stanowisko w 2017 roku. Przedstawił wyniki przedstawionego przez niego raportu.

Rzecznik poinformował, że w ostatnich czterech latach przeprowadził dziewięć postępowań wyjaśniających dotyczących odmowy terminacji ciąży. Okazuje się, że w przypadku dwóch z nich szpital nie zgromadził w ogóle dokumentacji medycznej, co oznacza, że nie odnotował nawet odmowy terminacji ciąży. Do kontroli doszło w województwach mazowieckm, łódzkim, dolnośląskim, lubelskim, warmińsko–mazurskim i kujawsko–pomorskim.

"Katolicka porodówka" we Wrocławiu? Lekarze mówią, co się tam dzieje

Z kolei Femke van Straaten, kierowniczka klinik aborcyjnych w Holandii, w rozmowie z Wirtualną Polską podała, że w 2021 roku 460 Polek udało się do jej klinik (Abortion Clinic Amsterdam oraz Bloemenhove Clinic) w celu aborcji, a do innej holenderskiej kliniki trafiło 190 kobiet znad Wisły. To łącznie 650 Polek, które przyjechały do Holandii, by tam usunąć ciążę.