Z tym będą zmagać się przedszkola i żłobki? Dyrektorzy alarmują

Problemem z pewnością jest też niedobór nauczycieli, którzy posługują się językiem ukraińskim, a to w najbliższym czasie może okazać się kluczowe. - Na razie w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy jest informacja o obecnych nauczycielach oraz o dopuszczeniu do pracy jako pomoc nauczyciela osób posługujących się językiem ukraińskim - mówi Kaznowska. - Czekamy na rozporządzenia. Resort oświaty poinformował, że kuratoria będą zobowiązane do stworzenia bazy nauczycieli posługujących się językiem ukraińskim, z której będą mogły korzystać placówki oświatowe. W tej sytuacji konieczne jest również uelastycznienie programu nauczania.