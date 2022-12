"Za co najmniej pół miliona". Taką pamiątkę przywiezie ze sobą Kinga Rusin z Indii

Kinga Rusin porzuciła ponad dwa lata temu świat mediów i telewizji, a dziś może nazwać się prawdziwą podróżniczką. Dziennikarka zwiedza kolejne kraje u boku swojego partnera, Marka Kujawy, z którym prowadzi firmę produkującą kosmetyki do pielęgnacji. To jednak nie przeszkadza im, aby pracować z najróżniejszych miejsc na świecie, takich jak Indie, które obecnie razem zwiedzają. Co więcej, przywiozą stamtąd drogą pamiątkę.