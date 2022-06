Zaawansowany rak piersi: wiedza na wyciągnięcie ręki

Nowotwór piersi to aktualnie najczęściej występujący nowotwór złośliwy na świecie, w ubiegłym roku zachorowało na niego aż 2,3 mln osób4. Szacuje się, że u ok. 12% chorych może dojść do rozsiewu5. W Polsce stanowi on ok. 22% wszystkich zachorowań na nowotwory u kobiet6. Szacuje się, że w Polsce na raka piersi choruje rocznie ok. 25 tys. kobiet7.