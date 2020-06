WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Zabawy integracyjne – jakie niosą ze sobą korzyści i jak się bawić? Zabawy integracyjne są odpowiednie dla osób w każdym wieku, są doskonałą okazją na naukę współpracy oraz na rozluźnienie atmosfery w zespole. Jakie zalety mają zabawy integracyjne? W jakie gry integracyjne można bawić się z dziećmi i młodzieżą? Zabawy integracyjne (Getty Images) Szukasz pomysłu na zabawę integracyjną? Mamy ich naprawdę sporo! Są proste, łatwe do przeprowadzenia, a przede wszystkim skutecznie rozluźniają atmosferę. Zabawy integracyjne – jakie są korzyści z zabaw i gier? Głównym celem przeprowadzania zabaw integracyjnych jest poznanie się grupy i rozluźnienie atmosfery w kręgu osób, które się nie znają. Podczas takich zabaw nowopoznane osoby mają szanse nie tylko poznać swoje imiona, ale również dowiedzieć się o sobie nawzajem czegoś ciekawego. Podczas takich zabaw można na przykład odnaleźć jakieś wspólne punkty, które będą tematem do dalszych rozmów. Zabawy integracyjne mają jeszcze inne zalety: • Dają szanse na wykazanie się kreatywnością, • Umożliwiają wykazanie się mocnymi stronami, • Pozwalają członkom grupy poczuć się pewniej, • Umożliwiają zaangażowanie całej grupy, • Zmniejszają stres związany z poznawaniem grupy osób. Pomysły na gry integracyjne można wykorzystać na imprezie, na której jest kilkoro dzieci, które się nie znają. To także świetny sposób na przełamanie lodów w nowej klasie albo grupie młodzieży. W zabawy integracyjne można zaangażować również dorosłych, na przykład w nowym zespole w pracy. Zabawy integracyjne dla dzieci – jak się bawić? Wybierając zabawy integracyjne dla dzieci, trzeba odpowiednio dobrać zabawę do wieku dzieci. Jakie zabawy integracyjne będą odpowiednie dla dzieci? 1. Prawda czy kłamstwo - dzieci siedzą podczas zabawy w kółku. Każdy maluch musi powiedzieć na swój temat dwa fakty i dodać do nich jedną nieprawdziwą rzecz. Reszta dzieci musi odgadnąć, co z tego, co powiedział kolega lub koleżanka jest prawdą, a co nie. Jest to zabawa odpowiednia dla dzieci w wieku około 10 lat, młodsze dzieci mogą mieć problem ze zrozumieniem zasad i zachowaniem kamiennej twarzy podczas podawania nieprawdziwych informacji, 2. Przekazywanie piłeczki - podziel grupę na dwie części i ustaw dzieci w dwóch rzędach, pierwszej osobie wręcz piłeczkę (może to być również maskotka albo inny, niewielki przedmiot). Dzieci muszą przekazywać sobie piłeczkę według ustalonej zasady – na przykład stojąc na jednej nodze, tylko lewą ręką, pod kolanem, za plecami albo na inne sposoby. Celem jest jak najszybsze przekazanie piłeczki do ostatniej osoby w rzędzie - drużyna, która zrobi to jako pierwsza, wygrywa, 3. Nigdy w życiu- posadź dzieci w kółku i powiedz im, żeby wyciągnęły przed siebie rączki pokazując 10 palców. Następnie każde z dzieci mówi, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiło, na przykład "Nigdy w życiu nie jeździłam na rowerze", "Nigdy w życiu nie leciałam samolotem", "Nigdy w życiu nie byłam nad morzem". Wszystkie dzieci, które już kiedyś to zrobiły, chowają jeden palec. Gra kończy się, gdy jedno z dzieci schowa wszystkie palce. Zabawy integracyjne dla młodzieży - jakie mogą być zabawy? Zabawy integracyjne dla młodzieży można wykorzystywać na przykład w szkole, w nowej klasie albo gdy chcemy, żeby uczniowie lepiej się między sobą porozumiewali. Jakie zabawy będą odpowiednie dla młodzieży? 1. Wywiad: napiszcie na kartkach kilka pytań (na przykład: czy ma rodzeństwo, jaki jest ulubiony film, jaka jest ulubiona książka, jak spędził ostatnie wakacje, itp.). Każda osoba z grupy w jak najkrótszym czasie musi podejść do jak największej liczby osób, zadać pytania i zapisać je na kartce. Następnie w kółku odczytujcie niektóre fakty zgromadzone w czasie wywiadu i szukajcie wspólnych cech, 2. Losowanie cukierków: do tej zabawy potrzebne będą cukierki, lizaki albo inne słodycze w różnych kolorach (powinno być około 5-6 kolorów). Każdemu kolorowi przypisujemy jakąś kategorię, na przykład zielony to hobby, żółty - ulubione miejsce wakacyjne, czerwony – ulubiona potrawa. Wszystkie osoby w grupie muszą wylosować jakiś słodycz, a następnie każdy po kolei mówi fakt z wylosowanej kategorii. Najlepiej przeprowadzić kilka kolejek zabawy, żeby każdy powiedział na swój temat kilka faktów. Podczas zabaw integracyjnych niezwykle ważne jest, żeby wszyscy brali w nich udział. Zabawy nie będą przynosiły oczekiwanych efektów, jeśli w grupie będzie ktoś, kto nie będzie aktywny.