Prezenty na Dzień Ojca 2020. Co warto kupić tacie?

Nie masz pomysłu na prezent dla taty? Spieszymy z pomocą! Zobacz, co warto podarować na Dzień Ojca, aby zapewnić mu tego dnia mnóstwo radości.

Dzień Ojca już za kilka dni, a ty wciąż szukasz idealnego prezentu? Spokojnie, masz sporo czasu, aby znaleźć coś wyjątkowego!

Zegarek dla taty

Zegarek to jeden z najpopularniejszych upominków. Niezależnie od tego, w jakim wieku jest twój tata, czasomierz z pewnością mu się przyda. Przy wyborze modelu należy wziąć pod uwagę styl ubierania się, zainteresowania oraz to, czy obdarowywany zegarkiem mężczyzna uprawia sport. To zdecydowanie ułatwi dobór dodatkowych funkcji, czy materiału, z którego wykonany będzie czasomierz.

Materiały prasowe Zegarki męskie na Dzień Ojca 2020

1. Zegarek męski Orient FEU07005WX, ok. 760 zł.

2. Zegarek męski Casio G-SHOCK G-Steel Solar Bluetooth, ok. 1290 zł.

3. Zegarek męski TIMEX Expedition, ok. 270 zł.

4. Zegarek męski Lorus RT327HX9, ok. 300 zł.

Męska biżuteria

Wbrew pozorom, biżuteria męska nie jest nietypowym prezentem. To świetny podarunek dla ojców, którzy na co dzień preferują raczej eleganckie stylizacje. Co więcej, spinki do mankietów, spinka do krawata albo minimalistyczna bransoleta to elementy garderoby, które warto mieć - są ponadczasowe i niezwykle stylowe.

Materiały prasowe Biżuteria męska idealna na prezent

1. Naszyjnik męski z labradorytu ZoZo Design, 800 zł.

2. Bransoletka męska ze stali szlachetnej By Dziubeka, 143 zł.

3. Srebrna spinka do krawata YES, 169 zł.

4. Spinki do koszuli W.KRUK, 159 zł.

Perfumy dla dojrzałego mężczyzny

Wiesz, jakie zapachy lubi twój tata? Koniecznie podaruj mu perfumy! Pamiętaj jednak, aby były spójne z jego stylem. Zapachy drzewne lubią mężczyźni, którzy na co dzień preferują sportową elegancję. Perfumy oparte na wyciągach z owoców idelanie pasują natomiast do osób aktywnych, pełnych energii i radości. Zapachy orientalne polecamy zaś tym, którzy niezależnie od okazji uwielbają otaczać się intensywnymi, zmysłowymi nutami.

Materiały prasowe Perfumy męskie na prezent dla taty

1. Woda toaletowa CALVIN KLEIN Obsessed For Men, 265 zł / 75 ml.

2. Woda perfumowana HERMÈS Terre d’Hermès, 509 zł / 75 ml.

3. Woda perfumowana DIOR Sauvage, 399 zł / 60 ml.

4. Woda toaletowa COACH Coach for Men, 239 zł / 60 ml.

5. Woda perfumowana EISENBERG Secret N°VI Cuir D'Orient, 559 zł / 50 ml.

6. Woda toaletowa ORIFLAME Eclat Homme Sport, 119,90 zł / 75 ml.

Stylowy męski portfel

Portfel to kolejny klasyczny prezent, który z pewnością ucieszy niejednego tatę. Wysokiej jakości skórzany model to świetna inwestycja - może nie tylko sprawić radość obdarowanemu, ale także posłużyć mu wiele lat. Minimalistyczny portfel z kilkoma przegrodami w kolorze czarnym lub brązowym pomieści wszystko, co potrzebne. Do tego bez problemu zmieści się w wewnętrznej kieszeni marynarki lub kurtki.

Materiały prasowe Portfele męskie dla taty

1. Portfel męski skórzany TOMMY HILFIGER, 149 zł.

2. Portfel męski QUIKSILVER, ok. 60 zł.

3. Portfel męski GUESS, 189 zł.

4. Portfel męski ADIDAS, 49,90 zł.

Prezent dla brodacza

Twój tata nosi brodę i skrupulatnie dba o włosy? Postaw na prezent, dzięki któremu będzie wyglądał jeszcze lepiej! To niedrogi, ale niezwykle praktyczny upominek także dla młodszego mężczyzny - pamiętaj o tym przy okazji Dnia Chłopaka.

Materiały prasowe Gadżety do brody i włosów dla mężczyzn

1. Balsam do brody Steam Punk PAN DRWAL, ok. 50 zł.

2. Olejek do brody Gentleman's Tipple CAPTAIN FAWCETT, 129,90 zł.

2. Modelująca pasta do włosów Pink Heavy Hold Pig REUZEL, ok. 60 zł.

3. Balsam do brody Steam Punk PAN DRWAL, ok. 50 zł.

