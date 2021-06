Zabiła piątkę swoich dzieci? Ruszył proces

Działała zgodnie z planem?

Zabójczyni prawdopodobnie najpierw podała dzieciom koktajl, do którego dodała silnych leków uspokajających i nasennych. Następnie nalała wodę do wanny i rozłożyła w niej zabawki do kąpieli, a potem kolejno zabierała do łazienki swoje dzieci – poinformował dziennik "Berliner Zeitung". Z aktu oskarżenia wynika, że 28-latka budziła dzieci, by potem utopić je w wannie lub udusić. Bezwładne ciała zawijała w ręcznik i zanosiła do pokoju, gdzie układała je w łóżeczkach.