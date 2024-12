"Zabójca" życia intymnego. Ekspertka wskazała powody

Cytowana przez zwierciadlo.pl amerykańska psycholożka May Soo, specjalistka w dziedzinie terapii seksualnej, zidentyfikowała trzy główne przyczyny zaniku namiętności w związkach. Niestety okazuje się, że mogą być "zabójcze" dla intymnego życia partnerów. Choć jej zdaniem utrata pożądania to dosyć powszechne zjawisko, nie warto się załamywać. Kluczem do rozwiązania tego typu problemu jest bowiem ustalenie tego, dlaczego straciliśmy ochotę na seks. Jak to zrobić? Sprawdźcie.

Nie masz ochoty na seks? To ważny znak

Pierwszym czynnikiem, o którym wspomniała May Soo, jest tłumiona złość i uraza. Jeśli partnerzy nie rozwiązują na bieżąco swoich nieporozumień, może to negatywnie wpływać na pożądanie i namiętność. Co więcej, nagromadzenie złych emocji może blokować energię seksualną i twórczą. Niestety według psycholożki problem ten najczęściej dotyczy kobiet.

Kolejną kwestią jest brak odrębności osobistej. Nadmierne uzależnienie emocjonalne od swojego partnera może ograniczać życie seksualne. May Soo twierdzi, że pary powinny widzieć się jako dwie zupełnie niezależne od siebie osoby. Tak jest np. na początku związku, dzięki czemu właśnie wtedy czujemy najsilniejsze pożądanie.

Ostatnia, lecz równie istotna przyczyna, to brak dreszczyku i emocji w relacji. Zbyt duże poczucie komfortu w związku może niekorzystnie wpłynąć na życie seksualne. Jeżeli partnerzy zatracają się w rolach społecznych, takich jak rodzicielstwo, mogą zapominać o byciu kochankami.

Jak poprawić swoje życie erotyczne?

May Soo zachęca do utrzymywania relacji pełnej emocji, niezależnie od długości związku. To bowiem może pozytywnie wpłynąć na ich życie seksualne. Niezwykle ważne jest także to, by w codziennym biegu nie zapominać o samym sobie. Jeśli jesteśmy przemęczeni lub ciągle myślimy o dzieciach, pracy lub np. o tym, co należy jeszcze zrobić, możemy stracić ochotę na seks. Dobrze jest od czasu do czasu poświecić trochę czasu wyłącznie sobie. W ten sposób będziemy bardziej zrelaksowani i szczęśliwsi, co z kolei może przełożyć się także na sprawy łóżkowe.

