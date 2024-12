Rujnuje seks. Gdzie szukać przyczyn obniżonego libido u kobiet?

Autorki książki "Ogarnij tarczycę. Jak odzyskać zdrowie i siły przy hashimoto i niedoczynności" zwracają uwagę na to, że problem z libido może mieć poważne konsekwencje dla naszego związku.

Niektórzy patrzą na to, jak powinny wyglądać związki przez pryzmat tego, co pokazują nam teksty kultury. Niestety życie codzienne bardzo często odbiega od filmowej rzeczywistości.

"Temat seksu do dziś dla wielu dorosłych osób stanowi tabu. Ograniczona edukacja seksualna większość z nas wpakowała w iluzje, które są tak oderwane od realiów, że tkwiąc w nich, tracimy poczucie własnej wartości i odbieramy je naszym partnerom, zapominamy o zwyczajnej ludzkiej komunikacji, otwartości, zrozumieniu. Ta kwestia, obok aspektu finansowego, jest źródłem rozpadu wielu związków" - alarmują.

