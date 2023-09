Zachwyciła na antenie. Takie jeansy jesienią będą nosić wszyscy

Sweterek z napisem – must have na jesień 2023?

Bazą stylizacji Pauliny Krupińskiej stał się sweterek o najprostszym kroju. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" wybrała kolor, który idealnie zgrał się z jej urodą. Mowa o subtelnym, poszarzałym "baby blue". Nie zabrakło również motywacyjnego napisu "You can do it girl!". W końcu nie ma to jak ubranie z przesłaniem.