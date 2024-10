Trudno oderwać wzrok. Tak wyglądała w "DDTVN"

Edyta Zając od kilku miesięcy spełnia się w roli prezenterki, przedstawiając wieści ze świata show-biznesu w "Dzień Dobry TVN". Widzowie są nią zauroczeni, co można wyczytać w komentarzach w mediach społecznościowych.

"Lubię dzień, kiedy jest pani Edyta", "Przyjemnie się słucha i ogląda", "Piękna, inteligentna i pełna wdzięku", "Kobieta z klasą" – piszą na Instagramie.

Zając w śniadaniówce może popisać się nie tylko wiedzą popkulturową czy elokwencją, ale także wyczuciem mody. Każda stylizacja prezentowana przez nią na wizji warta jest uwagi. Ale ostatnia to prawdziwe jesienne mistrzostwo.

Edyta Zając trafiła w dziesiątkę z wyborem kolorów. Tylko takie chcemy nosić jesienią

Wygląda na to, że Edyta Zając bacznie śledzi trendy i wie, że dwa najmodniejsze kolory na jesień 2024 to burgund oraz czekoladowy brąz. Właśnie na te odcienie postawiła, komponując ostatnią stylizację do "Dzień Dobry TVN". Warto zauważyć, że kolory te perfekcyjnie ze sobą współgrają, a fashionistki łączą je także ze wszystkimi odcieniami szarości.

Eleganckie dzwony to prawdziwy hit

Prezenterka wybrała sweter z modnie rozszerzającymi się rękawami oraz eleganckie spodnie w kant, ale nie palazzo, a dzwony. To właśnie za ich sprawą pięknie wydłużyła sylwetkę, dorzucając do tego czarne, klasyczne czółenka na szpilkach. Dopełnieniem całości były złote kolczyki w stylu "old money". Ta stylizacja to gotowa inspiracja, którą warto wziąć pod uwagę przy zakupach na sezon jesienny.

