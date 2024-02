Zachwyciła w prześwitującej kreacji z wycięciami. Fanka: "Spektakularne ciało"

Celebrytka coraz rzadziej wybiera już "krzykliwe" kolory i drapieżne wzory, które jeszcze niedawno stanowiły swego rodzaju jej znak rozpoznawczy. Obecnie numerem jeden w jej szafie są minimalistyczne sukienki, które pasują na niemal każdą okazję. To nie oznacza jednak, że zrezygnowała przy tym z kobiecych fasonów, dzięki którym wyeksponuje swoją sylwetkę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!