Zacieki z soli na butach - jak się ich pozbyć?

Buty w pralce – czyli, jak nie czyścić obuwia

Wiemy doskonale, że mało wymagające metody kuszą najbardziej. A najlepiej takie, które w naszym wyobrażeniu przyniosą spektakularny efekt. Wsadzenie butów do pralki to chwila, ale naprawienie odklejonej podeszwy już do najłatwiejszych zadań nie należy. Pranie obuwia może doprowadzić do całkowitych uszkodzeń niż poprawy jego stanu. Odradzamy też zbyt częstego używania domowych środków do czyszczenia – niech służą ci one tylko w nagłych wypadkach. Na co dzień korzystaj z profesjonalnych preparatów. Pamiętaj, że przyniosą one jak najlepsze efekty oraz że czyszczenie butów wymaga dyscypliny. Regularna konserwacja powinna nam wejść w nawyk — szczególnie w sezonie zimowym.