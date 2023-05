Znany mąż zostawił ją dla innej. Wybaczyła mu zdradę

To właśnie Budzyński, wierząc w talent żony, namawiał ją do rozpoczęcia solowej kariery. Jak przyznała w jednej z rozmów z Wirtualną Polską - to właśnie on zaniósł jej dokumenty do komisji kwalifikującej na festiwal w Opolu. - Nie wierzyłam w siebie, ale miałam wokół ludzi, którzy we mnie wierzyli - przyznała, nazywając męża swoim opiekunem.