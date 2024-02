Zaczyna się już po 30-tce. Niepokojące dane o życiu intymnym Polaków

Mężczyzna u seksuologa. Trzy najczęstsze powody wizyty

Przedwczesny wytrysk, występujący u co trzeciego mężczyzny, wyraźny spadek libido oraz problemy z erekcją. To trzy problemy, które kierują pacjentów do kontaktu z lekarzem specjalistą. O ile w pierwszym przypadku dysfunkcja jest natury medycznej i po postawieniu diagnozy można z nią walczyć, podejmując leczenie, w pozostałych dwóch przypadkach nie jest już to tak oczywiste.