Zagłosowała na prezydenta USA. "Zadba o nas"

Wybory prezydenckie w USA budzą wielkie emocje. O stanowisko to walczą Donald Trump oraz Kamala Harris. Sondaże są w obu przypadkach bardzo wyrównane, dlatego każdy głos może być w tym przypadku na wagę złota. Urszula Dudziak również skorzystała z tego przywileju, głosując w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Kilka lat temu Urszula Dudziak otworzyła kanał na YouTube, gdzie dzieliła się z fanami ciekawostkami ze swojego życia. To właśnie tam zdradziła, że kiedyś jej sąsiadką była jedna z największych gwiazd Hollywood.

