"Zagłosowałbym przeciw". "Fajny" marszałek kończy się na prawie do aborcji [OPINIA]

Tam do zmiany przepisów konieczna była zmiana konstytucji - ósmej poprawki, która zrównywała życie płodu z życiem kobiety. To można było zrobić jedynie przy pomocy referendum. Pytanie brzmiało: "czy jesteś za tym, aby artykuł 40.3.3 miał nowe brzmienie, które pozwala parlamentowi uregulować kwestię przerywania ciąży" ("Provision may be made by law for the regulation of termination of pregnancies") - a więc konstytucja zezwoliła na zmianę prawa na mocy ustawy.