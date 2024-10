Zagniecenia i plamy na torebce znikną bezpowrotnie. Ten produkt masz na pewno w domu

Ok, rozumiem

Torebki to akcesoria w naszej garderobie, które potrafią dopełnić każdą stylizację. Z czasem niestety ich struktura może się niszczyć lub po prostu być zabrudzona. Szczególnej uwagi wymagają te skórzane, które warto pielęgnować, aby posłużyły nam na długie lata. Zobacz, w jak banalny sposób możesz dać swoim torebkom drugie życie.

Domowy sposób na czyszczenie torebki

Większość z nas jest posiadaczkami choć jednej torebki ze skóry naturalnej lub ekologicznej. Czasem czyszczenie może przysporzyć nam wiele pracy, a zupełnie niepotrzebnie. Jeśli mamy do czynienia z małą plamką powinien sprawdzić się płyn do naczyń, woda i gąbka.

Gdyby ten sposób okazał się nieskuteczny, to niezawodnym środkiem do czyszczenia i zabezpieczenia przed niechcianymi zabrudzeniami jest ocet. Wystarczy na wilgotną ściereczkę zaaplikować kilka kropel i delikatnie przetrzeć brud. Jeśli nie masz go w domu, bardzo podobny efekt zapewni spirytus salicylowy z apteczki. Te produkty bez obaw można stosować na skórzanych torebkach, jednak nie są dobrym rozwiązaniem w przypadku zamszu, czy malowanych elementów.

Jak pielęgnować skórzane torebki?

Skórzane torebki są modnym i ponadczasowym dodatkiem, który może posłużyć nam przez wiele lat. Jednak aby się tak stało, musimy o nią odpowiednio zadbać. Podobnie jak ludzka skóra wymaga ona oczyszczania czy odżywiania. Dzięki takim zabiegom staje się przyjemniejsza w dotyku i nie pęka. Istnieje kilka złotych rad, dzięki którym będzie wyglądać jak nowa nawet po długim i regularnym użytkowaniu.

1. Nigdy nie pierz jej w pralce, ani nie mocz w detergentach.

2. Nie wolno suszyć jej na grzejniku oraz na intensywnym słońcu.

3. Skórę licową można nabłyszczyć za pomocą wazeliny, oliwy oraz natłuszczać woskiem pszczelim lub olejkiem rycynowym. Oprócz tego znajdziemy również produkty, które są do tego typowo przeznaczone takie jak pasta lub wosk.

4. Impregnacja musi być wykonywana co kilka miesięcy, aby cieszyć się trwałością. Można to zrobić za pomocą specjalnych środków do galanterii skórzanej.

5. Przy niewielkich zabrudzeniach lub kurzu sprawdzą się chusteczki nawilżające.

6. Podczas czyszczenia nie pozwól, aby materiał został namoczony lub był mocno wilgotny.

7. Do oczyszczania wybieraj zawsze miękką ściereczkę, nigdy szorstką, która może ją zniszczyć.

