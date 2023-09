Najmodniejsze torebki damskie na jesień i zimę. Te modele najlepiej uzupełnią stylizacje na chłodne dni

Nie jest tajemnicą, że dobrze dobrane dodatki to podstawa udanej stylizacji. Szczególną rolę odgrywa torebka, która nie tylko mieści wszystko, co niezbędne, ale też jest zwieńczeniem całego stroju. Choć może wydawać się, że nie podlega sezonowym trendom, jest dokładnie odwrotnie.

Latem nosiłyśmy plecione koszyki czy małe kuferki w jasnych, pastelowych kolorach. Te niezbyt dobrze komponują się z ramoneską czy wełnianym płaszczem, dlatego zanim temperatury za oknem zaczną spadać, warto poszukać dla nich równie stylowej alternatywy. Zastanawiasz się, jakie torebki damskie będą modne jesienią i zimą? Zobacz przegląd modeli, które do trendów wracają co sezon.

Latem czarne torebki damskie bardzo często idą w odstawkę. Jesienią i zimą wracają do łask w przeróżnych odsłonach. Może dlatego, że tak dobrze komponują się zarówno z rockową kurtką ramoneską, jak i z klasyczną, wełnianą marynarką. Jeśli szukasz uniwersalnej torebki na chłodne miesiące, która będzie ci służyć przez wiele sezonów, minimalistyczny, skórzany model w czerni to strzał w dziesiątkę.

Zamsz to jeden z wiodących trendów jesieni i nie mamy na myśli wyłącznie tegorocznej. Ten charakterystyczny materiał wraca do mody co sezon. Pokrywa botki, kozaki oraz modne torebki. Damskie modele na chłodne miesiące mają odcienie beżu, brązu, rudości, zieleni khaki czy granatu. Fason? W zależności od tego, ile miejsca do przechowywania potrzebujesz, możesz wybrać listonoszkę, kuferek albo pojemną shopperkę.