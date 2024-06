Mało kto wie, z kim jest związana. "Bywamy parą od 16 lat"

Katarzyna Ankudowicz 3 czerwca 2024 roku skończyła 43 lata. Swego czasu grała w znanych i lubianych polskich serialach komediowych. W pewnym momencie zniknęła z ekranów i skupiła się na macierzyństwie, aby wrócić do pracy po kilku miesiącach.

Droga aktorki do zostania mamą nie była najprostsza. Ankudowicz swoją trudną historią podzieliła się w sieci, aby tym samym wesprzeć inne kobiety, które również pragną mieć dzieci, ale mają za sobą traumatyczne przeżycia.

Katarzyna Ankudowicz Mikołaja, szefa firmy nagłośnieniowej, miała poznać w pracy. Po sieci krążyły plotki, że między dwójką od razu zaiskrzyło. Rzekomy ślub odbył się w 2016 roku. Przy okazji jednego wywiadu Ankudowicz odniosła się do tych informacji.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!