Wysoka kara za podlewanie ogródka. Oto lista gmin

Nad Polskę nadciągnęła fala upałów. Temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza. To trudny okres dla ludzi i zwierząt, a także roślin. W trakcie gorących dni trzeba podlewać je codziennie, co zużywa ogromną ilość wody.

Susza to stan klęski żywiołowej, który objawia się brakiem opadów w danym regionie przez dłuższy okres czasu. Niedobór wody dotkliwie odbija się na stanie środowiska i gospodarki. Lasy są zagrożone pożarem, a ceny za warzywa i owoce stają się znacznie wyższe.

W związku z zagrożeniem suszą, kilka gmin w Polsce wprowadziło zakaz podlewania. Dotyczy on właścicieli domów z ogrodem , którzy korzystają z wody odprowadzanej z wodociągu gminnego. Obejmuje podlewanie ogrodów oraz napełnianie basenów o pojemności przekraczającej 200 litrów.

