500 zł mandatu za podlewanie. Niejeden już zapłacił

Dlatego też w wielu województwach wprowadzono zakaz podlewania przydomowych ogródków i trawników. Niezastosowanie się może oznaczać mandat w wysokości 500 zł. W przypadku podłączenia się do hydrantu np. w celu podlania ogródka, kara wynosi aż 5000 złotych. Wynika to z ustawy wprowadzonej w 2001 roku i obowiązującej do dziś.