Zakazany kolor hiacyntów. Pasuje tylko na nagrobek

Ezoteryczne znaczenie hiacyntów

Hiacynt wywodzi się z mitologii greckiej. Był to piękny i radosny chłopiec, który dorastając, zwracał na siebie uwagę innych mężczyzn, a konkretniej, Apollina, który miał być w nim bardzo zakochany. Młodzi przez jakiś czas żyli razem w szczęściu, dopóki na ich drodze nie stanął Zefir. Z zazdrości o Hiacynta, rzucił dyskiem w Apollina. Ten w odruchu obronnym, odrzucił dysk, który przez przypadek trafił w niewinnego Hiacynta. Dysk znacząco go poranił, ale nie na tyle, aby odniósł on poważne szkody na ciele. Stąd też wzięła się symbolika tego niezwykłego kwiatu. Jest on piękny, ale symbolizuje też smutek i zazdrość.