Zakazany romans i bolesna strata. To był wielki cios dla Sławy Przybylskiej

Sława Przybylska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek, świętuje 92. urodziny. Jej kariera muzyczna rozciąga się na sześć dekad, a takie przeboje jak "Pamiętasz, była jesień" czy "Miłość w Portofino" na stałe wpisały się do kanonu polskiej muzyki. Jednak za tą błyskotliwą karierą kryją się głębokie rany i bolesne doświadczenia, które naznaczyły życie artystki.

Sława Przybylska, wybitna polska wokalistka, od lat cieszy się uznaniem i sympatią słuchaczy. Chociaż na początku kariery nie była pewna swojego talentu, to właśnie jej głos, pełen emocji i nostalgii, stał się znakiem rozpoznawczym utworów takich jak Pamiętasz, była jesień i Miłość w Portofino. Dziś, mimo licznych sukcesów, Przybylska pozostaje skromną artystką, podkreślając, że śpiewanie jest dla niej "jak powietrze". Jednak życie nie oszczędzało jej trudnych doświadczeń, a jedno z najbardziej bolesnych związane było z miłością, która pozostawiła głębokie ślady.

Zakazany romans Sławy Przybylskiej

Sława Przybylska miała w swoim życiu kilka kluczowych relacji, które wpłynęły na jej emocjonalną sferę. Jednym z najbardziej dramatycznych momentów w życiu wokalistki była krótka, ale intensywna relacja z reżyserem Andrzejem Munkiem. Ich związek budził kontrowersje, ponieważ Munk był żonaty, a Przybylska zgodziła się na rolę "tej trzeciej". W tamtych czasach taki romans był ryzykowny, a społeczne potępienie dla tego rodzaju związków – bardzo silne. Miłość do Munka była dla Przybylskiej czymś wyjątkowym, co niosło ze sobą zarówno radość, jak i cierpienie.

Niestety, ta zakazana miłość nie trwała długo. Andrzej Munk zginął tragicznie w wypadku samochodowym, co było dla Sławy ogromnym ciosem. Wokalistka po tej stracie zamknęła się w sobie, całkowicie oddając się muzyce, a jej twórczość zyskała jeszcze większą głębię emocjonalną. Przybylska przyznaje, że po stracie Munka przestała wierzyć, że jeszcze kiedykolwiek poczuje coś podobnego do innego mężczyzny.

Bolesna przeszłość Sławy Przybylskiej i jej powrót do muzyki

Sława Przybylska przez całe życie nosiła w sobie wspomnienia bolesnych doświadczeń z czasów wojny, które odbiły się na jej artystycznym wyrazie. Wychowana w Międzyrzecu, miejscowości zamieszkanej przez dużą społeczność żydowską, Przybylska w młodości była świadkiem prześladowań i cierpień jej sąsiadów. Wstrząsające obrazy z dzieciństwa przez lata powracały w jej snach. Widziała, jak mieszkańców getta wywożono do obozu w Treblince, a obrazy krwi i połamanych zabawek głęboko zapadły jej w pamięć. Te doświadczenia stały się dla niej impulsem do upamiętniania żydowskiej kultury. Wokalistka nauczyła się jidysz, współpracowała z Teatrem Żydowskim i wielokrotnie koncertowała w Izraelu, by oddać hołd ofiarom wojny.

Mimo traumatycznej przeszłości i bolesnych wspomnień, Sława Przybylska odnalazła siłę, aby wrócić na scenę. Wciąż koncertuje, spotykając się z publicznością, która z sentymentem słucha jej przebojów. Dla Przybylskiej kontakt z widzami jest wyjątkowy – to on, jak sama mówi, nadaje sens jej życiu i daje poczucie spełnienia. Jej powrót do koncertowania jest dowodem na to, że nawet po wielu życiowych trudach można odnaleźć radość i spokój.

Ostatnia wielka miłość Sławy Przybylskiej – Jan Krzyżanowski

Po bolesnej stracie Andrzeja Munka Przybylska przez długi czas nie była gotowa na nowy związek. Jednak miłość ponownie zagościła w jej życiu. Swojego obecnego męża, Jana Krzyżanowskiego, poznała, gdy zachwycił się jej wykonaniem utworu Tango Notturno. Ich relacja rozwijała się powoli, ale okazała się niezwykle silna i trwała. Krzyżanowski przez lata był dla Przybylskiej wsparciem, a ich związek, mimo różnych wyzwań, przetrwał próbę czasu. W 2018 roku mąż wokalistki doznał udaru, a Przybylska całkowicie poświęciła się jego opiece, stając się jego pielęgniarką, kucharką i towarzyszką. Mimo trudu, jaki niesie taka opieka, artystka podkreśla, że ich miłość była tego warta i że wspólne chwile dają jej ogromną radość i poczucie bliskości.

Dziś, mimo bolesnych doświadczeń, Sława Przybylska pozostaje niezwykle aktywna na scenie. Jej podejście do życia i sztuki jest inspiracją dla wielu fanów. Artystka przypomina, jak ważne jest cieszenie się chwilą obecną i poszukiwanie radości w codziennych drobnostkach. Dla Sławy Przybylskiej najważniejsze jest, by mimo przeciwności losu odnajdywać w sobie siłę do działania i szukać sposobów na wyrażenie swoich emocji poprzez muzykę.

