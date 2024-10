Magdalena Zawadzka przyznała się do romansu. I to z kim

Będąc studentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, dostała rolę w filmie "Późne popołudnie". To właśnie tam poznała 13 lat starszego operatora kamery, Wiesława Rutowicza. Szybko po zakończeniu zdjęć do produkcji para stanęła na ślubnym kobiercu. Ale aktorka nie przestała interesować się innymi mężczyznami. Była poza tym mistrzynią flirtu.

Trzy lata później Magdalena Zawadzka otrzymała rolę Basi Jeziorkowskiej w "Panu Wołodyjowskim" i oszalała na punkcie żonatego wówczas odtwórcy głównej roli – Tadeusza Łomnickiego. Ta dwójka od razu przypadła sobie do gustu i spędzała razem każdą chwilę. O ich romansie zaczęło plotkować całe środowisko. Aktorka dopiero kilka dekad później przyznała, że z filmowym amantem łączyło ją coś więcej niż przyjaźń.

W marcu 1978 roku na świat przyszedł syn Magdaleny Zawadzkiej i Gustawa Holoubka. Jan Holoubek jest uznanym reżyserem i operatorem. Wbrew różnym spekulacjom miłość jego rodziców przetrwała do końca. W 2008 roku aktorka pożegnała swojego ukochanego, który został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!