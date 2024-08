Zakochała się w żonatym. "Widziałam, że mamę to boli"

Starszy o 10 lat Piotr Borowiec pojawił się, by zarejestrować spektakl. Początkowo jego zainteresowanie przyciągnął kostium, który nosiła Preis na scenie. Jej charakteryzacja składała się z doczepianego biustu i pośladków.

Ich miłość od początku napotykała na trudności. Borowiec miał żonę i dzieci. W kuluarach plotkowano, że Preis buduje swoje szczęście na krzywdzie innej kobiety. To jednak nie zniechęciło zakochanych. Pomogło również wsparcie, jakie dostawała od najbliższych.

Aktorka niedawno przeszła znaczącą metamorfozę, zrzucając 15 kilogramów. Jak donosił "Plotek", początek tej drogi nie był związany bezpośrednio z chęcią schudnięcia, lecz z decyzją o rzuceniu palenia. To właśnie to postanowienie stało się motywacją do dalszych zmian. Preis skorzystała z pomocy specjalistów, którzy zasugerowali jej dietę bogatą w soki, dające jej energię.