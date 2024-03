Rozpełzły się po Polsce. Gdzie się pojawią, sieją spustoszenie

Drutowce to larwy chrząszczy, które żywią się wieloma popularnymi roślinami oraz krzewami. Ich największymi przysmakami są ziemniaki, kapusta, a nawet kwiaty. To często one są powodem, dlaczego latem nie możemy zajadać się własnymi warzywami. Jak temu zaradzić? Mamy na to dwa sprawdzone sposoby.