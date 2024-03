Są już wszędzie. Sieją spustoszenie w ogrodach Polaków

Czy pędraki zaatakowały nasz ogród?

Pędraki podgryzają korzenie roślin, co w konsekwencji może doprowadzić do ich uschnięcia. Niestety bardzo trudno jest je wytępić w momencie, gdy kwiaty budzą się ponownie do życia. Właśnie dlatego to bardzo ważne, aby zająć się nimi, zanim dostarczymy im pożywienia w postaci nowych sadzonek.