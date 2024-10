Żakowie dementują plotki o kryzysie. Z ich domu płyną radosne wieści

Wszystko wskazuje na to, że Katarzyna i Cezary Żakowie oczekują na nowego członka rodziny. Według doniesień "Dobrego Tygodnia" młodsza z córek - Zuzanna spodziewa się dziecka. Nie ma wątpliwości, że aktorzy będą troskliwymi dziadkami dla wnuka lub wnuczki. Nie raz podkreślali, że czekają na ten moment z utęsknieniem.

Aktor w jednej z rozmów miał powiedzieć, że praca w teatrze nie dostarcza mu już tylu emocji, co wcześniej i potrzebuje nowych bodźców. Wyznał wówczas, że nie wypatruje już wymarzonej roli filmowej, za to chciałby zacząć realizować się jako dziadek. Nieskromnie stwierdził, że w nowej roli z pewnością sprawdzi się doskonale.

