Zalega w wielu domach. Uważaj na termin ważności dokumentu

Rachunki, potwierdzenia płatności, faktury, umowy, książeczki ubezpieczeniowe — to tylko kilka dokumentów, które piętrzą się w szafkach. W ciągu całego życia uzbiera się pokaźna ilość papierów. Wiele osób trzyma je na tzw. czarną godzinę. Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać.

Jak długo przechowywać pozostałe dokumenty? Faktury , PIT-y czy papiery urzędowe niezwiązane z prowadzeniem firmy należy trzymać przez 5 lat. Dokumenty otrzymane bądź wysłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny być w teczce przez 5 lat (jeśli otrzymałaś je w 2012 roku) lub 10 lat (jeżeli otrzymałaś je przed końcem 2011 roku).

Rachunki za gaz, prąd, wodę, czynsz ogrzewanie bądź alimenty to tzw. opłaty cykliczne. Wszystkie potwierdzenia zapłaty należy przechowywać przez trzy lata po opłaceniu należności. A co z kartami gwarancyjnymi? Można się ich pozbyć zaraz po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Wszelkie umowy związane z pracą czy usługami są ważne jedynie przez okres wskazany na dokumencie. Po rozwiązaniu umowy można je wyrzucić.

Niektóre dokumenty nie mają "okresu ważności". Należą do nich świadectwa, dyplomy, akty urodzenia, akty małżeństwa, akty własności, składki ubezpieczeniowe oraz dokumentacja medyczna. Planujesz pozbyć się niepotrzebnych papierów? Nie wyrzucaj ich do kosza — chroń swoją tożsamość. Lepiej, żeby nie wpadły w niepowołane ręce. Jak bezpiecznie pozbyć się dokumentów? Wrzuć je do niszczarki albo spal je w piecu.